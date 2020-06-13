Keşan'da devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
13.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:28
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yayla köyünden Danişment köyüne giden O.A. idaresindeki 34 TM 8450 plakalı cip, kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.V. yaralandı. Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA