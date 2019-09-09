Keşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildi

09.09.2019 15:48

Kaynak: DHA

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Keşan'da sahilden 25 metre açıkta deniz içerisinde tespit edilen bir adet MK-3 eski İngiliz harp mayını, Deniz Kuvvetlerimize ait SAS Timi tarafından yerinde imha edildi" denildi.