Keşan'da 'çöp taksi' hizmete girdi
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Keşan'da 'çöp taksi' hizmete girdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için kullanılacak 'çöp taksi', hizmete başladı.

Keşan'da 'çöp taksi' hizmete girdi
26.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:23

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için kullanılacak 'çöp taksi', hizmete başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yere çöp atanlara seslenerek, "Sen evine çöp atıyor musun? Halının üzerine tükürüyor musun? Halının üzerine sigara izmariti atıyor musun? Bu şehir bizim. Gelin bu işi birlikte yürütelim. Çöpü, çöpe atalım" dedi.    

Keşan Belediyesi, temizlik hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve dar sokaklarda çöplerin birikmeden alınabilmesi için 'çöp taksi' uygulamasını hayata geçirdi. Keşan Artı Çarşı'da uygulama ve araçla ilgili tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Yakup Balcı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile vatandaşlar katıldı.

'BİRİKEN ÇÖPLER HIZLI ŞEKİLDE ALINACAK'Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şehrin temizliği konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ve yeni çözümler ürettiklerini belirterek, "Çöp taksi de yeni uygulamalarımızdan biri. Büyük temizlik araçlarına ek olarak çöp taksiyi de bugün hizmete sokuyoruz. Bazı yerlere çöp arabaları giremiyor. ya da bir nedenden dolayı o sokağın veya caddenin çöp konteyneri erken doluyor. Çöp aracının gelmesini beklemeden Alo 153 hattına haber vererek, hızlı bir şekilde çöp taksi gelip, o çöpü alıyor. Çöp taksinin 1 ton çöp alma kapasitesi var" dedi.'ÇÖPÜ, ÇÖPE ATALIM'Çevreye gelişigüzel çöp atanları da eleştiren Helvacıoğlu, "Belediye çöpü, çöpten almak zorunda. Yerden almak zorunda değil. İşte burada senin medeniyetin, senin alışkanlığın ortaya çıkıyor. Sen evine çöp atıyor musun? Halının üzerine tükürüyor musun? Halının üzerine sigara izmariti atıyor musun? Bu şehir bizim. Gelin bu işi birlikte yürütelim. Çöpü, çöpe atalım. Atmaya konteyner yoksa belediyeden isteyelim. Sadece evin ve iş yerin değil, sokak da senin" diye konuştu.

Başkan Helvacıoğlu, daha sonra 'çöp taksi'nin direksiyonuna geçerek, temizlik işçileriyle birlikte çarşıdaki çöpleri topladı.


Kaynak: DHA

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