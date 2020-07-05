Keşan'da çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı Keşan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı.

Keşan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarını alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde R.B'yi başından yaralanmış bir halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. R.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipler olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karışan M.E.K'yı (39) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı.

Kaynak: AA