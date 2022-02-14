KEŞAN'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT MESAİSİ

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor. Sevgililer Günü'nde gül, kır ve saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor. Sevgilisine ya da eşine sevgisini çiçekle göstermek isteyenler çiçekçilerin yolunu tutarken, çiçekçilerde Sevgililer Günü'ne özel farklı konseptler hazırladı.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Hastane Caddesi üzerinde 26 yıldır çiçekçilik yapan Murat Yıkılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Yoğunluk fena değil. Öğleden sonra daha da artacağı kanaatindeyiz. Sipariş yoğun oluyor, dükkandan da gelip alan müşterilerimiz var. En çok gül, papatyalar, krizantemler, kır çiçekleri, karışık buketler tercih ediliyor genelde. Saksı çiçeği olarak orkide tercih ediliyor. Teraryumlar da tercih edilmekte. Genelde akşam üstüye kadar sipariş üzerine gönderenler fazla oluyor, akşamüstü de gelip alanlar çok oluyor. İş çıkışından sonra eve giderken çiçeğini alıp gidiyor" dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Çiçekçi Birim Durmuş da, işlerin yoğun olduğunu ifade ederek, "Güzel başladık. İnşallah devamı da gelir. Bu yıl fiyatlar biraz pahalı. Ama bizde mecburuz. Kar yapmadan olmuyor. Ama bizde müşterilerimizi memnun etmeye çalışacağız. Çeşitli sepetler hazırladı. Gül ve papatyalardan oluşuyor. Buketli ayıcıklar gidiyor. Siparişte yoğun alıyoruz ama gelen de var. Bir bayan eşine 250 TL'ye saksı çiçek aldı. Sipariş üzerine de götürüyoruz. Akşamüstü daha fazla yoğunluk oluyor. İşten eve gidenler eşlerine götürüyorlar" diye konuştu. (DHA)