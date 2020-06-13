Keşan'da CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin toplantıyı terk etmesi AK Parti Edirne İl Başkanlığından, CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin Belediye Meclisi'nde kendilerine verilen konuşma sürelerini beğenmedikleri için Meclis'i terk ederek Keşan halkının hizmet almasının önüne geçtiği bildirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından, CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin Belediye Meclisi'nde kendilerine verilen konuşma sürelerini beğenmedikleri için Meclis'i terk ederek Keşan halkının hizmet almasının önüne geçtiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı şekilde mücadele ettiği belirtildi.

Yeni normal yaşama geçişle, salgın kısıtlamalarında biriken işlerin hızlıca bitirilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan ilçesinde de salgın nedeniyle aksayan belediye hizmetlerini bir an önce bitirmek isteyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Meclisi'nde beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Vatandaşın hizmet beklediği Meclis'te CHP ve İYİ Partili üyeler kendilerine verilen konuşma sürelerini beğenmedikleri için Meclis'i terk ederek Keşan halkının hizmet almasının önüne geçti. CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri Keşan halkını mağdur ediyor."

Açıklamada, belediye hizmetleri için bekleyen vatandaşların muhalefetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye çok değer verdiğini belirtti.

Cumhur İttifakı ile Keşan Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde Keşan'ın Türkiye'de parmak ile gösterilen örnek bir ilçe olduğunu aktaran İba, şu ifadeleri kullandı:

"Keşan'ımıza belediye ve hükümetimizin eliyle çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Hükümetimizin gücü Keşan'da hissedilmeye başlandı. Bir yılda Keşan'a yaklaşık 15 milyon lira hibe yatırım kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Edirne'ye çok değer veriyor. AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın destekleriyle, Keşan için istediğimiz hiçbir talep geri çevrilmedi. Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu gecesini gündüzüne katarak Keşan'da yaşayan vatandaşlarımız için durmaksızın çalışıyor. Keşan'ı marka şehir yapma yolunda birlik ve beraberliğimizin etkisi hissediliyor."

Helvacıoğlu da gereksiz tartışmalar ve gerçeği yansıtmayan olaylarla Keşan'ın gündeminin meşgul edildiğini belirterek, "Keşan'ımızın refah seviyesini daha yüksek standartlara taşımak, güçlünün ya da çoğunluğun değil, haklının yanında olmak adına tamamıyla şeffaf bir ekiple hizmet için çalışıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keşan'da yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz birçok projemiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA