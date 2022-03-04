Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde suçun önlenmesi, faillerinin ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan Y.A, A.Y, H.K, T.O, S.Ö, Z.K ve A.İ yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, A.İ, Z.K. ve S.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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