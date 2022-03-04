Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde suçun önlenmesi, faillerinin ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan Y.A, A.Y, H.K, T.O, S.Ö, Z.K ve A.İ yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, A.İ, Z.K. ve S.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / İlker Gürel - Güncel