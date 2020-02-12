Keşan'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

12.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:04

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında arama ve yakalama kararları bulunan şüpheli, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "göçmen kaçakçılığı", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" ve "şantaj" suçlarından aranma ve yakalama kararları bulunan S.Y'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA