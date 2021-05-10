Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 206 gram eroin ile 11,39 gram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel