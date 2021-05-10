Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 206 gram eroin ile 11,39 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Cyle Larin Arda Turan Fatih Terim Ali Tandoğan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:18:53. #1.16#

title