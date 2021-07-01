Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2,78 gram eroin, 13 gram bonzai, 9,57 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ile 27 şişe sahte içki ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel