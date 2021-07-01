Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2,78 gram eroin, 13 gram bonzai, 9,57 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ile 27 şişe sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Selim Burak Özçivit Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:13:21. #1.16#

title