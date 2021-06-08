Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.
Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 0,33 gram metamfetamin, 7,41 gram bonzai ile 2,92 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel