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Keşan'da cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Keşan ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Sebat Sokak'ta bir kadının cep telefonunu yan kesicilik yöntemiyle çalan Ç.E olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden kadın Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Ç.E'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Keşan, Güncel, Haber

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