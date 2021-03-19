Keşan'da çay ocakları 'karton bardak' şartıyla yeniden açılacak
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Keşan'da çay ocakları 'karton bardak' şartıyla yeniden açılacak

19.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:54
Keşan'da çay ocakları 'karton bardak' şartıyla yeniden açılacak

KORONAVİRÜÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde, yaklaşık 2 haftadır kapalı olan çay ocakları, içeceklerin karton bardakta servis edilmesi şartıyla yarın yeniden açılacak.

KORONAVİRÜÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde, yaklaşık 2 haftadır kapalı olan çay ocakları, içeceklerin karton bardakta servis edilmesi şartıyla yarın yeniden açılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu 8 Mart'ta aldığı kararla çay ocaklarının faaliyetlerini durdurdu. Pastane, börekçi ve akaryakıt istasyonlarında da çay satışını yasakladı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı yeni kararla çay ocaklarının açılmasına izin verdi. Ancak içeceklerin karton bardakla servis edilmesini şart koydu. 

Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Çay ocağı esnafı, yarın iş yerine ve iş yeri önlerine müşteri almayıp, karton bardak ile hizmet vererek, işletmelerini açacak" dedi.


- Keşanedirne
Keşan'da çay ocakları 'karton bardak' şartıyla yeniden açılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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