Keşan'da cami tadilatında "fiberglass tekniği" uygulanıyor
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Keşan'da cami tadilatında "fiberglass tekniği" uygulanıyor

19.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:44
Keşan'da cami tadilatında

Keşan ilçesindeki İki Minareli Çarşı Camisi'nin minarelerinde başlatılan tadilatta, "fiberglass tekniği" uygulandığı bildirildi.

Keşan ilçesindeki İki Minareli Çarşı Camisi'nin minarelerinde başlatılan tadilatta, "fiberglass tekniği" uygulandığı bildirildi.

İki Minareli Çarşı Merkez Camisi ve Aşevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mestan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin 1998 yılında yapılan minarelerinin tadilat işleminde fiberglass tekniği uygulandığını söyledi.

Can, şöyle konuştu:

"1998 yılında yapılan minarelerimiz daha önce de tadilatlardan geçti. Sürekli tadilat yapmaktansa, bu yöntemin daha sağlam ve uzun yıllar gideceğini gördük. Bu uygulama ile 60 yıl garanti verdiler. Fiberglass tekniği ile birleştirilmiş olan gövde, minarenin üzerinden aşağıya doğru vinç yardımıyla geçirilip montajı yapılmaya başlandı. Bu cami hepimizin malı. Dolayısıyla, herkes bu konuda bağışta bulunabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:51:43. #1.15#
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