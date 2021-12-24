Keşan'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparak durdu.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparak durdu.
Cin Ali Caddesi'nden Alaattin Önen Caddesi'ne seyir halindeki G.K'nin kullandığı 22 FV 714 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle otomobil ve bahçe duvarından hasar oluştu.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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