Keşan'da Bozuk Yollara Savcılıktan İnceleme

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı, bozulan yolların belediye tarafından onarılmaması nedeniyle gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı.



Keşan'da, bozuk yollar nedeniyle artan şikayetler üzerine Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı. Keşan Adliye Sarayı'na giden yol, Rasim Ergene Caddesi'nin Keşan Anadolu Lisesi ile Ensaray Zirve Konutları arasındaki bölüm, Atatürk Bulvarı'nın Ali Kale ve Kardeşleri İlköğretim Okulu ile Bel-Koop arasındaki yol ağının bozukluğu ilgili şikayetlerin artmasının ardından, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Keşan'da 7 güzergahta tespit yapıldığı ve bu yollarda halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düştüğü tespit edildi. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, son 10 yılda ne kadar asfaltlama yapıldığını, ne kadar asfalt üretildiği ve kaynakların nerede harcandığı konusunda Keşan Belediyesi'nden bilgi talep etti.



BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: PLANLAMA YAPILDI



Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan ise doğalgaz altyapı çalışması nedeniyle bozulan yolların asfaltlanması için gerekli planlamanın yapıldığını ifade ederek, yollara yapılan yamaların kazınarak, asfaltlanacağını söyledi.



AK PARTİLİ NANTO: ASFALTLAMA TEKNİK OLARAK UYGUN DEĞİL



AK Parti İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Çevre Mühendisi Beyhan Nanta, bozuk yolların halkın can ve mal varlığını tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Keşan Belediyesi'nin kısa süre önce Atatürk Bulvarı'nda başlattığı asfaltlama çalışmasının teknik olarak uygun olmadığını belirten Nanta, "Yol inşaatının yapılmasında belli normlar var. Bu normların hazırlanması lazım. Ancak Keşan Belediyesi asfalt malzemesini yolun üzerine olduğu gibi seriyor. 1-2 santim kalınlığında asfalt döküyorlar. Bu yolun uzun ömürlü olması mümkün değil. Önce yolun hazırlanması, sıkıştırılmış malzeme döküldükten sonra belli kalınlıkta asfalt dökülmesi lazım. Derme çatma, basit bir çalışmayla 'ben yaptım oldu' tarzında bir iş yapılıyor. Umarım belediye gerekli tedbirleri alarak teknik normlara uygun bir çalışmayı gerçekleştirir" dedi.



Vatandaşlar da doğalgaz altyapı çalışması sonrası yolların daha da bozulduğunu ancak belediyenin herhangi bir çalışma yapmadığını belirterek, tepki gösterdi.



- Edirne