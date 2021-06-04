Keşan'da "bisiklet turu" düzenlendi
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Keşan'da "bisiklet turu" düzenlendi

Keşan'da 'bisiklet turu' düzenlendi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde "Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Keşan ilçesinde "Dünya Bisiklet Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Keşan Belediyesi, Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

Keşan Gençlik Merkezi önünde başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede bisiklet kullanım oranının yüksek olduğunu söyledi.

Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'da bisiklet yollarının kısmen yapıldığı alandayız. Bu etkinliğe bisikletini alan gelsin istedik. Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen derneklerimize teşekkür ederiz. Bisiklet kullanımı, insanın şehri algılama noktasında önemli bir etkinliktir. Biz, herkesi bu spora davet ediyoruz. Bisiklet kullanımı aynı zamanda çevre dostu olan bir spordur."

DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ve SARDOS Başkanı Faruk Eker de Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar bisikletlerine binerek parkurda tur attı.

Keşan'da 'bisiklet turu' düzenlendi
Keşan'da 'bisiklet turu' düzenlendi
Keşan'da 'bisiklet turu' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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