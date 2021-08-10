Keşan'da bisiklet durakları kuruluyor

Keşan ilçesinde, cadde ve sokaklarda bisiklet durakları kuruluyor.

Keşan ilçesinde, cadde ve sokaklarda bisiklet durakları kuruluyor.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Keşan'ın ilklerle buluşmaya devam ettiği belirtildi.

Cadde ve sokaklara bisiklet durakları kurulduğu aktarılan açıklamada, "Bisiklet duraklarımızı gençlik merkezi, geri dönüşüm parkı, Alparslan Türkeş Meydanı, belediye kompleksi meydanı ve Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde konumlandırıyoruz. İlçemizde hem bisiklet yollarını hem de duraklarını oluşturuyor, şehrimizde bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci