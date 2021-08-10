Keşan'da bisiklet durakları kuruluyor
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Keşan'da bisiklet durakları kuruluyor

Keşan'da bisiklet durakları kuruluyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde, cadde ve sokaklarda bisiklet durakları kuruluyor.

Keşan ilçesinde, cadde ve sokaklarda bisiklet durakları kuruluyor.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Keşan'ın ilklerle buluşmaya devam ettiği belirtildi.

Cadde ve sokaklara bisiklet durakları kurulduğu aktarılan açıklamada, "Bisiklet duraklarımızı gençlik merkezi, geri dönüşüm parkı, Alparslan Türkeş Meydanı, belediye kompleksi meydanı ve Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde konumlandırıyoruz. İlçemizde hem bisiklet yollarını hem de duraklarını oluşturuyor, şehrimizde bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Keşan'da bisiklet durakları kuruluyor
Keşan'da bisiklet durakları kuruluyor
Keşan'da bisiklet durakları kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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