Keşan'da bir otomobil park halindeki 5 araca çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 5 araca çarpıp durabildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 5 araca çarpıp durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay Anafartalar Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında şehir merkezinden Anafartalar Caddesi istikametinde seyir halindeki 22 RD 645 plakalı otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü kaybetti. Yolda ilerlemeye devam eden araç, daha sonra yol kenarında park halinde olan araçlara çaptı.

Diğer otomobillere hasar vererek yoluna devam eden otomobil daha sonra ancak tekerleğinin kopmasıyla durabildi. Duran araçtan çıkan kimliği belirlenemeyen sürücü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, kaçan sürücünün bulunmasına yönelik araştırmalar başlatıldı.

Kazada hasar alan ve yürüyemez duruma gelen bazı otomobiller ise sabah saatlerinde çekiciler ile kaza yerinden kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı