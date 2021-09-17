Keşan'da bir markette tek satılmak için hazırlanmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi - Haberler
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Keşan'da bir markette tek satılmak için hazırlanmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da bir markette tek satılmak için hazırlanmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okul yakınındaki markette tek tek satılmak için hazırlanmış çok sayıda doldurulmuş filtreli sigara kağıdı (makaron) ile boş makaron ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okul yakınındaki markette tek tek satılmak için hazırlanmış çok sayıda doldurulmuş filtreli sigara kağıdı (makaron) ile boş makaron ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler uygulama kapsamında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir okula kısa mesafedeki markette arama yaptı.

Aramada 10 bin 160 adet tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin boş makaron, 3 kilo 430 gram tütün, 290 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili işyeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Keşan'da bir markette tek satılmak için hazırlanmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi - Haberler
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