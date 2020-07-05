Keşan'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı Keşan'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Keşan'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Enez Yolu Mezarlığı yakınlarında, A.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış bir halde buldu. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli O.C.K, olayın polis ekiplerine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA