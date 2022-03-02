Keşan'da bir kişinin cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı
AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da marketten alışveriş yapan bir kişinin cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da marketten alışveriş yapan bir kişinin cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı.
İlyasbey Caddesi'ndeki marketten alışveriş yapan bir kişi, cüzdanının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede cüzdanı çalan şüpheli B.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
AA / İlker Gürel - Güncel