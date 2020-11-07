Keşan'da bir kişi bıçakla yaralandı
07.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:48
Keşan ilçesinde bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Keşan ilçesinde bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Paşayiğit Caddesi'nde kurulan halk pazarında tezgah açan B.Y. (48) ile kayınbiraderi K.Y. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, K.Y., yanındaki bıçakla B.Y.'yi kolunun altından bıçakla yaraladı.
B.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel