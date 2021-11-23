Keşan'da bir evde 16 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde 16 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışı yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 şişe içki, pet şişelerde 10 litre yapma içki ile boş içki şişeleri ele geçirildi.

Ö.D. gözaltına alındı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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