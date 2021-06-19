Keşan'da bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi
Keşan ilçesinde bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi.
Keşan ilçesinde bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.
Ekipler Yenimesçit Mahallesi'nde H.A'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisinde 110 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel