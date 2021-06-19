Keşan'da bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi

Keşan'da bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi.

Keşan ilçesinde bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.

Ekipler Yenimesçit Mahallesi'nde H.A'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisinde 110 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Selçuk Tekay Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan'da bir evde 110 gram bonzai ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:49:24. #1.14#

title