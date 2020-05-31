Keşan'da bilgilendirme toplantısına esnaflar yoğun ilgi gösterdi
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Keşan'da bilgilendirme toplantısına esnaflar yoğun ilgi gösterdi

Keşan'da Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası tarafından koroanvirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve yarın açılışa hazırlanan esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Keşan'da bilgilendirme toplantısına esnaflar yoğun ilgi gösterdi
31.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:40

Keşan'da Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası tarafından koroanvirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve yarın açılışa hazırlanan esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıya esnaflar yoğun ilgi gösterdi.

Toplantı salonunda sosyal mesafe kuralı ihlal edilince, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnaflardan sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Toplantının yoğun katılım nedeniyle 2 veya 3 şekilde yapılabileceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Çarşıda işi olan esnafımız işini halledip diğer bölümdeki toplantıya katılım sağlayabilir. Hem kendiniz hem Keşan için bu önemli. Yarın pozitif vakalar çıkarsa başımıza iş almış oluruz. Hazır Keşan'da sıfıra inmişken dikkat etmek zorundayız. Benim fikrim salonun yüzde 30 kadarını boşaltmamız lazım." dedi.

Konuşmanın ardından bazı esnaflar bir sonraki toplantıya katılmak üzere salondan ayrıldı.

Toplantıda, Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Ebru Kurt, esnaflara işletmelerde alınacak önlemler ve koronavirüsün bulaşma yolları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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