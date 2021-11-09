Keşan'da "Bi hareketine bakar" kampanyası billboardlarda

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Bi hareketine bakar" kampanyası kapsamında billboardlar asıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Cumhuriyet Meydanı'nda asılan billboardların önünde emniyet kemeri kullanımına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uymanın yaşama sımsıkı sarılmak anlamına geldiğini belirtti.

Kaymakamlık ve emniyet teşkilatıyla vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltır." ifadelerini kullandı.

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