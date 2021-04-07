Keşan'da belediye personeline 1 maaş ikramiye verilecek
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Keşan'da belediye personeline 1 maaş ikramiye verilecek

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Keşan'da belediye personeline 1 maaş ikramiye verilecek

Keşan Belediyesi, maaşların ödeneceği bankayla yaptığı anlaşmadan doğan promosyonu personeline ikramiye olarak dağıtacak.

Keşan Belediyesi, maaşların ödeneceği bankayla yaptığı anlaşmadan doğan promosyonu personeline ikramiye olarak dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Keşan Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası arasında maaş promosyon anlaşması imzalandı.

Banka ile yapılan 36 aylık anlaşmadan doğan promosyonun personele 1 maaş tutarında ikramiye olarak verileceği ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu personelin huzurlu ve mutlu bir şekilde Keşan'a hizmet etmesini sağlamak adına her zaman üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Promosyondan doğan ikramiye dışında personelin bankacılık hizmetlerinin bir kısmından da ücretsiz yararlanacağını duyuran Helvacıoğlu, "Tüm personelimizin bu promosyonu mutlu ve sağlıklı günlerde kullanmaları dileğiyle anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz. Promosyon anlaşması kapsamında çalışanlarımızdan kart ve kredi kartı kullanım ücreti alınmayacak, kredi kullanımında tüm tasarruflar dikkate alınacak, havale ve EFT ücretsiz olacak." diye kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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