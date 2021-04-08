EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, 1 meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve bazı belediye meclis üyelerinin de temaslı olması nedeniyle karantinada bulunması üzerine ertelendi.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, 1 meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve bazı belediye meclis üyelerinin de temaslı olması nedeniyle karantinada bulunması üzerine ertelendi.

Keşan Belediye Meclisi'nin bugün yapılması planlanan Nisan ayı olağan meclis toplantısı 1 meclis üyesinin testinin pozitif çıkması, bazı bazı üyelerinde karantinada olması nedeniyle çoğunluk sağlanamamasından nedeniyle ertelendi.

TÜM MECLİS ÜYELERİ TEST OLACAK

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mecliste yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, "Bunun sebebi pandemi. Meclisimize hazırlanan meclis üyelerimiz ile birim amirlerimiz komisyon ve grup toplantılarında bir meclis üyemiz pozitif çıkarken, diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da temaslı oldu. Bu nedenle toplantıyı yapacak çoğunluğu sağlayamadık. Yasa gereği belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, salt çoğunluğuyla karar verir, maddelere ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının 4'te 1'inden az olamaz. Yasa gereği toplantımızı erteliyoruz. Koronavirüs testi olmak için pazar günü program yaptık. Tüm meclis üyelerimiz test olacak ve 12 nisan 2021 pazartesi günü meclis toplantımızı, konferans salonumuzda saat 15.00'te gerçekleştireceğiz. Tüm meclis üyelerimize geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.

EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ
EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ
EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ
EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:57:09. #1.14#
title