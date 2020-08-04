Keşan'da belediye işçilerinin dikkati orman yangınınını önledi Keşan ilçesinde ilaçlama çalışmasına giden belediye işçilerinin dikkati orman yangınını önledi.

Keşan ilçesinde ilaçlama çalışmasına giden belediye işçilerinin dikkati orman yangınını önledi.

Belediyenin veteriner işleri müdürlüğü personeli Erikli Sahili'nde ilaçlama çalışması yapmak amacıyla ilçeden yola çıktı.

Mercan ile Dişbudak köyleri arasındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden ekipler araçtan inerek kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevler büyümeden söndürdü.

Kaynak: AA