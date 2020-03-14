Keşan'da belediye binası girişine termal kamera konuldu
Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye binası girişine termal kamera konuldu.
14.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:40
Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye binası girişine termal kamera konuldu.
Keşan Belediyesi hizmet binası girişine, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.
Güvenlik görevlileri binaya giriş yapan vatandaşların vücut ısılarını kontrol ediyor.
Ayrıca tedbirler kapsamında, binaya giren vatandaşlara kolonya ikram ediliyor.
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Kaynak: AA