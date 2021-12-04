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Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde, sabah saatlerinde sağanak başladı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde, sabah saatlerinde sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Keşan'da, sabah saatlerinde aniden şiddetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Bazı evlerin bahçelerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.


Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

Keşan'da beklenen sağanak etkili oldu

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