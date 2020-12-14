Keşan'da bekçilerin durdurduğu araçta tüfek ele geçirildi
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Keşan'da bekçilerin durdurduğu araçta tüfek ele geçirildi

14.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:56
Keşan'da bekçilerin durdurduğu araçta tüfek ele geçirildi

Keşan ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçilerinin durdurduğu araçta, tüfek, kasatura ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Keşan ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçilerinin durdurduğu araçta, tüfek, kasatura ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Çarşı ve mahalle bekçileri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek, buna ait 15 fişek ve kasatura ele geçirildi.

Sürücü E.G. hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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