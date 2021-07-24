Keşan'da bayramda 486 büyükbaş, 172 küçükbaş kurban kesildi
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Keşan'da bayramda 486 büyükbaş, 172 küçükbaş kurban kesildi

Keşan'da bayramda 486 büyükbaş, 172 küçükbaş kurban kesildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliğinde 4 günlük Kurban Bayramı'nda 486 büyükbaş, 172 küçükbaş kurban kesildi.

Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliğinde 4 günlük Kurban Bayramı'nda 486 büyükbaş, 172 küçükbaş kurban kesildi.

Kurban Bayramı'nda kurbanlarını Keşan TB Mezbaha İşletmeciliğinde kestirmek isteyen vatandaşlara, bayram boyunca hizmet verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kesimlerde, 486 büyükbaş ve 172 küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildi.

Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, kurban kesim sayısının geçen yıla göre arttığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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