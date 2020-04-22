Keşan'da bankaların önlerine "sosyal mesafe" bariyeri konuldu Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önlerine bariyer konuldu.

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önlerine bariyer konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi ekipleri tarafından getirilen demir bariyerler, banka ve ATM önlerine birer metre arayla yerleştirildi.

Banka önündeki vatandaşlar, bariyerlerin konulmasıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Kaynak: AA