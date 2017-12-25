Keşan'da Bacalarda Kara Dumanlar Yükseliyor

Hava kirliliğinde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı konutların bacalarından siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor.



Keşan'da, bazı bacalardan çıkan yoğun kara dumanlar çevreyi kirletmeye devam ederken, geçtiğimiz yıllarda hava kirliliği ile gündemde olan Keşan'da, manzara yine değişmedi. Bazı toplu konutlardan hala yoğun kara dumanlar yükseliyor ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Konutlardaki denetimlere özen gösterilmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerden daha duyarlı olunmasını ve gerekenlerin yapılmasını istedi. - EDİRNE