Keşan'da Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Keşan ilçesinde, Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Keşan ilçesinde, Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekel Meydanı'nda, Atatürk heykelinin altındaki kapalı alanda kullanılmayan aydınlatma kablolarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve TREDAŞ ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Videosu: Keşan'da Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü