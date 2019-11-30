Keşan'da Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
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Keşan'da Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Keşan ilçesinde, Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

30.11.2019 00:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:03
Keşan'da Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

ilçesinde, Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Meydanı'nda, Atatürk heykelinin altındaki kapalı alanda kullanılmayan aydınlatma kablolarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve TREDAŞ ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Keşan'da Atatürk heykelinin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
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