Keşan'da at arabasını getiren yük taşıyıcılarına "ücretsiz triportör" projesi devam ediyor

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, atların yük taşımacılığında kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen "At arabaları triportörlere dönüşüyor" projesinin ikinci etabı kapsamında taşıyıcılara 46 triportör dağıtılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin ilk etabı kapsamında taşıyıcılara 104 triportör dağıtıldığını belirtti.

Projenin ikinci etabı kapsamında alınan 46 triportörden 12'sini teslim alındığını aktaran Helvacıoğlu, araçların montajının tamamlanmasının ardından taşıyıcılara verileceğini dile getirdi.

Helvacıoğlu, projenin tamamlanmasıyla ilçede atların yük taşımacılığında kullanılmayacağını ifade etti.

At arabalarının triportörlere dönüştüğünü ve kalan araçların da kısa sürede geleceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvansever belediyecilik konusunda Türkiye'ye örnek olan projemiz sürüyor. Projemizin 2. etabı kapsamında 46 triportör daha aldık. Bugün 12'sinin teslimatı yapılıyor. Kalan araçlarımız da çok yakın sürede elimize ulaşacak. Araçların montajlarını yaparak vatandaşımıza teslim edeceğiz. Bilindiği gibi ilk etapta vatandaşımıza 104 triportörü bedelsiz olarak teslim etmiştik.

İlçemizin ihtiyacı olan önemli bir proje. Projemiz diğer belediyelere örnek oldu. Birçok belediyeden telefon alıyoruz ve projemiz hakkında bilgi istiyorlar. Projemize destek veren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Keşan'ımızın önceliklerinin farkında olarak çok çalışmaya devam ediyoruz."