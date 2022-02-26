Keşan'da asayiş uygulamasında yakalama kaydı bulunan kişi gözaltına alındı - Haberler

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Keşan'da asayiş uygulamasında yakalama kaydı bulunan kişi gözaltına alındı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da asayiş uygulamasında yakalama kaydı bulunan kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan şüpheli gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 120 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada 875 kişinin sorgulaması yapıldı.

Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada, hakkında "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalaması bulunan Ö.D. gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 5 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 5 bin 612 lira ceza yazıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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