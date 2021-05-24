Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
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Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı

Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

EDİRNE (AA) Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.

EDİRNE (AA) Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Bazı şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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