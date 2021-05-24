Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı
EDİRNE (AA) Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.
EDİRNE (AA) Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Bazı şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel