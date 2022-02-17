Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 121 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada 903 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Otogar, köy garajı, 9 kahvehane, 9 kafe, 3 park ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 12 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 37 bin 41 lira ceza yazıldı.

Uygulamalarda 4 motosiklet ve bir otomobil trafikten men edildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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