Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 131 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada bin 464 kişinin sorgulaması yapıldı.

Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan S.K, Y.Y, R.D, S.K. ve V.O gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 3 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edildi, 24 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 30 bin 488 lira ceza yazıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Münir Karaloğlu, Asayiş, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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