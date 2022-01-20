Keşan'da asayiş uygulamasında 4 kişi yakalandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 130 personelin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada bin 13 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, umuma açık işyerleri denetlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda da 2 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 4 bin 951 lira idari para cezası yazıldı, 2 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamada, akülü arabasıyla trafik ekiplerinin yanına giden küçük çocuk, trafik kurallarına uyduğunu söyledi.