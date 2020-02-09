Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı
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Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı

Keşan'da haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınmaları sonrası tutuklandı.

09.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:42
Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı

'da haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınmaları sonrası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Keşan ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan Ü.G ile 9 suç kaydı ve aranması bulunan S.I. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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