Keşan'da aranan şüpheli bekçiler tarafından yakalandı
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Keşan'da aranan şüpheli bekçiler tarafından yakalandı

13.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:55
Keşan'da aranan şüpheli bekçiler tarafından yakalandı

Keşan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüphelinin 4 suçtan arandığı belirlendi.

Keşan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüphelinin 4 suçtan arandığı belirlendi.

Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, D.E.K. ve S.G.'yi durdurdu.

UYAP sorguları yapılan şüphelilerden S.G.'nin 4 ayrı dosyadan aranma kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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