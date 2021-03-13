Keşan'da aranan şüpheli bekçiler tarafından yakalandı
13.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:55
Keşan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüphelinin 4 suçtan arandığı belirlendi.
Keşan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüphelinin 4 suçtan arandığı belirlendi.
Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde devriye görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, D.E.K. ve S.G.'yi durdurdu.
UYAP sorguları yapılan şüphelilerden S.G.'nin 4 ayrı dosyadan aranma kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel