Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı
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Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.

06.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:26
Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı

ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.

İlçe ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 5 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., 3 ay hapis cezası bulunan E.D., 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Y. ve C.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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