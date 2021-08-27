Keşan'da araç sürücülerine polis ekiplerince trafik kuralları anlatıldı

Keşan'da araç sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması düzenlendi.

Keşan'da araç sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin'in de katılımıyla gerçekleştirilen programda, sürücülere dönel kavşaklarda geçiş önceliği, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemini anlatıldı.

Trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Sürücüler de, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel