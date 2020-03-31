Keşan'da ana arterler ve zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri geçici olarak kapatıldı
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Edirne, Keşan, Yerel

Keşan'da ana arterler ve zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri geçici olarak kapatıldı

Keşan'da ana arterler ve zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri geçici olarak kapatıldı Edirne'nin Keşan İlçesinde toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak Keşan'da insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve korona...

31.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:30
Keşan'da ana arterler ve zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri geçici olarak kapatıldı

Keşan'da ana arterler ve zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri geçici olarak kapatıldı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan İlçesinde toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak Keşan'da insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve korona virüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve 31.03.2020 saat 18: 00'den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme kararları aldı.

Bu kapsamda Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatıldı. Keşan'da zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri virüs yayılımını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken ve zorunlu ihtiyaç kapsamında açık kalan iş yerlerinde tedbir denetim uygulamaları artırıldı.

Çarşı merkezde trafiğin kapatılması uygulaması ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çarşı merkeze ulaşımın sağlanması amacıyla Köy Garajı, Eski İtfaiye Alanı, Eski Devlet Hastanesi Müze yanı alanı, Atatürk Ortaokulu Bahçesi ve Keşan Lisesi Bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşın hizmetine sunulacağı bildirildi.

Aynı zamanda uygulamalar kapsamında, çarşı merkezde yoğunluğu artırmasından dolayı Cumartesi Pazarı kurulmayacak. Cumartesi Pazarı sadece gıdaya yönelik olarak aynı gün İzzetiye ve Paşayiğit mahallelerinde ikiye bölünmüş olarak tedbirli bir şekilde kurulacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe semt pazarları ise tedbirli bir şekilde aynı yerlerinde kurularak devam edecek. Cuma günleri, Eski Hastane Bahçesi Otopark alanında sadece gıdaya yönelik olarak geçici küçük semt pazarı oluşturulacak.

Keşan'da ana arterler ve zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri geçici olarak kapatıldı

Kaynak: İHA

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Keşan'da ana arterler ve zorunlu ihtiyaç dışında kalan iş yerleri geçici olarak kapatıldı
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