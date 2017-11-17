Keşan'da "Alışveriş Günleri" Etkinliği Düzenlenecek

Kurtuluş Caddesi esnafları Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan esnaflardan Kadir Mutaf, Ticaret ve Sanayi Odası, Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle cadde esnafı olarak olarak alışveriş günleri etkinliğinin bu yıl altıncısını düzenleyeceklerini belirtti.



Özcan'ı etkinliğin açılışına davet eden Mutaf, "Etkinliğimizin her yıl üstüne bir şeyler koyarak ilerletmeye çalışıyoruz. Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günleri etkinliğinin geleneksel hale geldiğini düşünüyoruz. Hem ilçemizin kurtuluş gününün önemini yaşatmak hem de Keşan ticaretinde bir gün de olsa farkındalık sağlamak amacıyla etkinliği düzenliyoruz. Keşan'ı biz bir ticaret merkezi olarak görüyoruz. Etkinliğimizle Keşan'ın prestijini daha da artırmak istiyoruz. Desteğiniz nedeniyle teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Mutaf, alışveriş günlerinin 19 Kasım'da yapılacağını kaydetti.



Belediye Başkanı Özcan da alışveriş günlerinin vatandaşlara ve esnafa hayırlı olmasını diledi. Belediyenin esnafa desteğinin sürdüğünü aktaran Özcan, "Yeter ki esnafımıza ekonomik kazanım olsun. Bu gibi etkinliklerle kurtuluş günü coşkusunu daha da artırmak amacındayız. Etkinlikler hepimize şimdiden hayırlı olsun." dedi.