Keşan'da AK Parti Kadın Kolları Toplantısı düzenlendi
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Keşan'da AK Parti Kadın Kolları Toplantısı düzenlendi

Keşan'da AK Parti Kadın Kolları Toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı'nca Keşan ilçesinde teşkilat bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı'nca Keşan ilçesinde teşkilat bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kadın kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve projeler konuşuldu. Kadınlara kooperatifleşme konusunda yaşanan gelişmeler aktarıldı.

Keşan'da AK Parti Kadın Kolları Toplantısı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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